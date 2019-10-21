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12:43   21 Октября 2019
Россия

Лавров сообщил, что строительство второй ветки «Турецкого потока» завершится в 2020 году

Лавров сообщил, что строительство второй ветки «Турецкого потока» завершится в 2020 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работы по строительству второй ветки газопровода «Турецкий поток» будут окончены своевременно — к 2020 году. Речь об этом зашла в понедельник, 21 октября, на пресс-конференции с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

Российский министр отметил, что болгарская сторона сообщила о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока». Церемония по этому поводу, в которой приняли участие премьер Болгарии и посол РФ, состоялась буквально сегодня. 

«Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году», — добавил Лавров.

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #болгария #газопровод #турецкий поток

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