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12:24   21 Октября 2019
Россия

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе телефонных переговоров Владимир Путин поздравил израильского премьера с 70-летним юбилеем. Также он направил в адрес Нетаньяху поздравительную телеграмму, отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию в Сирии, где с 9 октября армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов-террористов и представителей ИГ* (запрещена в РФ).

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #сирия #политика #нетаньяху

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