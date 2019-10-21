Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе телефонных переговоров Владимир Путин поздравил израильского премьера с 70-летним юбилеем. Также он направил в адрес Нетаньяху поздравительную телеграмму, отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны обсудили двустороннюю повестку, а также ситуацию в Сирии, где с 9 октября армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов-террористов и представителей ИГ* (запрещена в РФ).

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.