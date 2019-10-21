Завершено расследование гибели 36 человек при аварии на шахте в Коми

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по факту гибели 36 человек в шахте «Северная» после аварии.

Материалы уголовного дела составляют 392 тома, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она уточнила, что по части 3 статьи 217 УК РФ привлечены 14 человек — это статья о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, материалы которого составляют 392 тома, направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщила Петренко, комментируя дело об аварии в Воркуте Республики Коми.

Напомним, случившаяся 25 февраля 2016 года авария на шахте в Воркуте стала одной из самых крупных аварий в горнодобывающей промышленности России за последние шесть лет. 22 декабря 2018 года в шахте города Соликамска погибли 9 человек из-за пожара.