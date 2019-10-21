Замглавы РЭО объяснил, почему младенцы тоже должны оплачивать вывоз мусора

Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин прокомментировал идею общественников избавить детей от оплаты услуг по вывозу отходов.

Напомним, что инициатором идеи стала общественная организация «Деловая Россия». Сейчас тариф на вывоз мусора составляет 100–150 рублей, вне зависимости от возраста гражданина. Организация же хочет избавить от уплаты детей до трех лет, а дошкольникам предоставить льготы.

В беседе с «360» Духин высказал мнение, что инициатива не так однозначна, как кажется. Сперва важно вспомнить, что существует две модели оплаты услуг: по числу проживающих в квартире людей и по «квадратам». Каждый российский субъект самостоятельно выбирает, какой формат использовать. Если рассматривать первый вариант, то дети зачастую летом уезжают на дачу, а контролировать это — хлопотно.

«Дети создают мусора точно не меньше взрослых. В отдельные периоды своей жизни — больше», — продолжил собеседник агентства.

Конечно, можно говорить о льготах, например, для многодетных семей. Однако это будет мера социальной поддержки, как при оплате электроэнергии или других коммунальных услуг. К тому же, появление льгот по предложению «Деловой России» грозит подорожанием тарифа для остальных категорий граждан, ведь потери необходимо компенсировать.