Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией
Россия высоко ценит продолжение диалога с Болгарией, который в последнее время был стабильным. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с болгарским коллегой Екатериной Захариевой.
«Рад продолжить диалог, который за последнее время был устойчив», — подчеркнул Лавров.
Российский министр уверен, что этот диалог является отражением интересов народов двух государств. Отношения Москвы и Софии уходят корнями глубоко в исторические и духовные традиции. В этом году страны отметили 140-летие установления дипотношений.
Захариева в свою очередь заявила, что рада активизации диалога двух стран.
???? Прямая трансляция начала переговоров С.В.Лаврова с вице-премьером, мининдел Болгарии Е.Захариевой???????????????? https://t.co/MfZgWIQAcl— МИД России ???????? (@MID_RF) October 21, 2019