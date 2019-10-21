Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией

Россия высоко ценит продолжение диалога с Болгарией, который в последнее время был стабильным. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с болгарским коллегой Екатериной Захариевой.

«Рад продолжить диалог, который за последнее время был устойчив», — подчеркнул Лавров.

Российский министр уверен, что этот диалог является отражением интересов народов двух государств. Отношения Москвы и Софии уходят корнями глубоко в исторические и духовные традиции. В этом году страны отметили 140-летие установления дипотношений.

Захариева в свою очередь заявила, что рада активизации диалога двух стран.