Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Правительство Испании эксгумирует останки диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года. После эксгумации останки перезахоронят на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо, который входит в муниципалитет Мадрид. Здесь покоится супруга диктатора Кармен Поло.

«В четверг, 24 октября, в 10​​​.30 утра начнется эксгумация останков диктатора Франциско Франко», — уточнили в испанском правительстве. Эксгумируют и перезахоронят останки диктатора Франциско Франко «с достоинством и уважением» в тесном кругу, в присутствии семьи, а также главы министерства юстиции Долорес Дельгадо. El próximo jueves, 24 de octubre, el Gobierno de España procederá a exhumar los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. Tanto la exhumación como la reinhumación se llevarán a cabo en la intimidad, en presencia de sus allegados. — La Moncloa (@desdelamoncloa) 21 октября 2019 г.