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12:29   21 Октября 2019
Весь мир

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Правительство Испании эксгумирует останки диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года. После эксгумации останки перезахоронят на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо, который входит в муниципалитет Мадрид. Здесь покоится супруга диктатора Кармен Поло.

«В четверг, 24 октября, в 10​​​.30 утра начнется эксгумация останков диктатора Франциско Франко», — уточнили в испанском правительстве.

Эксгумируют и перезахоронят останки диктатора Франциско Франко «с достоинством и уважением» в тесном кругу, в присутствии семьи, а также главы министерства юстиции Долорес Дельгадо.

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Автор: Анатолий Кубарев
#испания #останки #диктатор #франсиско франко

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