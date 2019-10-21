Египет создаст российскую промзону в рамках форума Россия — Африка. Об этом заявил глава Российского экспортного центра.

Россия участвовала в международном форуме «Большая промышленная неделя» в Каире. Москва планирует сотрудничать с Египтом, как со страной, которая расположена на побережье Средиземного моря и становится торговой точкой с огромным потенциалом.

Сейчас Москва в Египте развернула ряд проектов, которые нацелены на поставки российской продукции в африканские страны. В частности, в Порт-Саиде планируется открытие промышленной зоны, оно намечено на ближайшие несколько лет. Кроме того, Каир предоставил Москве более пятисот гектаров земли для появления промышленных объектов. В данный момент решается вопрос, какие компании займут промзону и будут работать на египетской территории.

Форум Россия — Африка состоится в Сочи на этой неделе, он начнется 23 октября и продлится 2 дня.