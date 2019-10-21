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12:04   21 Октября 2019
Россия

Минтруд отметил стабильность рынка труда

Минтруд отметил стабильность рынка труда

Российский рынок труда на данный момент находится в стабильном состоянии, сообщили в министерстве труда и социальной защиты 21 октября.

Ожидается, что в будущем году уровень безработицы не изменится и останется на отметке 0,9 процента. Работодатели заявили порядка 1,7 миллиона вакансий в органы службы занятости.

«По данным оперативного мониторинга, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 1 октября 2019 года составила 662,2 тысячи человек», — добавили в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что в будущем году более 60 процентов компаний ожидают увеличения количества персонала и только девять — уменьшения. Почти половина организаций также выступили за увеличение окладов сотрудников. 40 процентов считает, что из размер не изменятся, а четыре выступили за снижение.

В опросе приняли участие около 150 отечественных компаний. Его проводил сервис HeadHunter в период с конца августа по начало сентября.

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Автор: Анна Манц
#минтруд #безработица #рынок труда

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