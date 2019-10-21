Пострадавшие от паводка в Приангарье получили сертификаты на новое жилье

Всего в Приангарье подали 6 111 заявлений на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного в результате наводнения. Об этом сообщил представитель правительства Иркутской области. По его словам, пострадавшим от летнего паводка выдали 5,5 тысяч сертификатов на приобретение нового жилья.

«Номер 5500 оформили на жительницу поселка Шумский Нижнеудинского района», — добавили в пресс-службе правительства.

Сейчас 1,8 тысячи пострадавших уже купили новое жилье, взамен утраченного, из них более 70 процентов жителей остались в родном муниципалитете, 26 процентов переехали в другие районы Приангарья, еще три процента приобрели жилье за пределами Иркутской области.

Иркутскую область затопило в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. Паводком подтопило почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Свидетельства на приобретение жилья взамен утраченного предоставляют людям, чьи дома нельзя восстановить.