Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие нового поколения планируют создать специалисты из Индии. Над проектом будет работать организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Об этом пишет газета Hindustan Times, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

СМИ пишет, что DRDO приступила к созданию гиперзвукового оружия — ракет, скорость которых в пять раз будет превышать скорость звука. В ближайшее время будет построена специальная аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий.

«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем», — сообщили источники издания.

К работам в этой сфере Нью-Дели приступает в то время, когда КНР, Россия и США проводят испытания различных типов гиперзвукового оружия для усиления сил ядерного сдерживания.