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 Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Индия начала разработку гиперзвукового оружия
12:03   21 Октября 2019
Весь мир

Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие нового поколения планируют создать специалисты из Индии. Над проектом будет работать организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Об этом пишет газета Hindustan Times, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

СМИ пишет, что DRDO приступила к созданию гиперзвукового оружия — ракет, скорость которых в пять раз будет превышать скорость звука. В ближайшее время будет построена специальная аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий.

«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем», — сообщили источники издания. 

К работам в этой сфере Нью-Дели приступает в то время, когда КНР, Россия и США проводят испытания различных типов гиперзвукового оружия для усиления сил ядерного сдерживания.

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Автор: Виктория Разумовская
#индия #армия и опк #гиперзвуковое оружие #крылатые ракеты

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