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11:48   21 Октября 2019
Ближнее зарубежье

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

Американская тяжелая бронетехника прибывает в Литву для размещения механизированного батальона Вооруженных сил США сроком на шесть месяцев, сообщило Минобороны Литвы.

Как заявило литовское ведомство, на полигон в Пабраде транспортированы 25 боевых машин пехоты Bradley и 30 танков Abrams.

В составе колонны американской военной техники прибудут порядка 80 единиц боевых машин с военнослужащими США. Ранее в районе полигона Пабраде недалеко от границ с Белоруссией начали появляться военные первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии Штатов, отправленные из Техаса.

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

На фоне проходящих в соседней стране действий НАТО депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия не приветствует проведение американских учений на территории Литвы: это вносит дестабилизирующий фактор вблизи российских границ, поделился парламентарий в интервью с «Политикой Сегодня».

Ранее СМИ узнали о секретных учениях по «ядерному сценарию» немецких ВВС с партнерами по НАТО. До этого, в середине сентября, учения альянса прошли в Грузии и вызвали обеспокоенность Москвы.

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

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Автор: Тимофей Булочкин
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