Минобороны Турции сообщило, что вывод курдов-террористов с захваченных земель САР контролируют США

Курды-террористы только на третий день соглашения о приостановке турецкой операции стали покидать оккупированные районы Турции, пишут СМИ Турции.

Напомним, что 17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны покинуть захваченные территории. Если этого не произойдет, то военные Турции будут продолжать наступление до полного освобождения земель.

Согласно данным прессы, накануне, 20 октября, курдские «Отряды народной самообороны» начали выводить вооружение из буферной зоны. Они также покинули окрестности Рас-эль-Айн.

Как указано в заявлении турецкого министерства обороны, военнослужащие страны внимательно следят за тем, чтобы зона была освобождена от курдских террористов. Их вывод строго координируется с американской стороной, турки не препятствуют ему.

Ранее глава министерства иностранных дел государства Мевлют Чавушоглу напомнил о возобновлении военной операции, если через 35 часов в зоне безопасности все еще будут находиться курские вооруженные формирования. По его мнению, Анкара одним выстрелом смогла убить сразу десять зайцев, а не как в поговорке — двух. С ним солидарен глава Турции Тайип Эрдоган, который уверен, что его страна «разорвала в клочья сценарий империалистов».

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.