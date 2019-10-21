Благодаря более широкому доступу российских товаров на африканском рынке. Об этом заявил в понедельник, 21 октября, генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. По его словам, товарооборот между РФ и Африкой может вырасти вдвое за три года.

«Африка для нас – важный стратегический партнер», — сказал глава РЭЦ.

РФ расширяет экспорт и открывает африканский рынок для российских товаров, становится проводником экономической дипломатии на континенте, продолжил Слепнев. Сейчас ключевые страны по продвижению несырьевого экспорта — Египет, на который приходится более трети российско-африканского торгового оборота, ЮАР, Замбия, Ангола, Алжир, Нигерия и Кения.

В 2018 году объем торговли РФ и африканских стран увеличился на 17 процентов и превысил отметку в 20 миллиардов долларов. За первое полугодие 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, передает РИА Новости.