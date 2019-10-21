Роскомнадзор будет штрафовать нарушителей в Сети вместо блокировки

Российские власти обсуждают законопроект, штрафующий компании за несоблюдение законов РФ в области регулирования интернета — по мнению главы Роскомнадзора, это более «цивилизованный» метод, чем блокировка.

Возглавляющий РКН Александр Жаров заявил, что наказание «экономическим рублем» для нарушителей в интернете станет эффективным шагом вперед. По его словам, обсуждаемый законопроект предписывает «достаточно серьезные штрафы» компаниям, не соблюдающим закон.

«Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают «экономическим рублем» — таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство», — уточнил Жаров в интервью ТАСС.

По мнению главы регулятора, государство должно обладать различными инструментами воздействия на нарушителей в Сети, «прежде всего экономическими». Он отметил, что кроме штрафов могут быть применены и «иные меры» порицания. «Чем глубже мы погружаемся в информационные технологии, тем труднее сохранять баланс между возможностями и безопасностью», — считает Жаров.

Ранее Жаров заявил, что РФ есть чему научиться у Китая в области регулирования интернета.