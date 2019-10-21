Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы РЭО объяснил, почему младенцы тоже должны оплачивать вывоз мусора

Замглавы РЭО объяснил, почему младенцы тоже должны оплачивать вывоз мусора

 Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

 Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Индия начала разработку гиперзвукового оружия
Замглавы РЭО объяснил, почему младенцы тоже должны оплачивать вывоз мусора

Замглавы РЭО объяснил, почему младенцы тоже должны оплачивать вывоз мусора

 Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

 Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Индия начала разработку гиперзвукового оружия
11:17   21 Октября 2019
Россия

Число проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое с 2013 года

Число проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое с 2013 года

Российское министерство здравоохранения сообщило об увеличении количества россиян, которые проходят диспансеризацию. Так, в период с 2013 по 2018 год их число выросло с чуть менее 40 миллионов человек до почти 61 миллиона.

«Таким образом, ежегодно медицинские осмотры проходит более 40 процентов населения страны», — сделали вывод в пресс-службе.

Вместе с тем, отмечается и рост количества поликлиник — к прошлому году оно достигло 11,5 тысяч. Согласно данным на первую половину текущего года, более половины организаций в первичном звене здравоохранения сотрудничают со страховыми представителями.

Глава ведомства Вероника Скворцова добавила, что с 2014 года число врачей выросло на два процента и составило 305 тысяч человек, а участковых специалистов стало больше на пять процентов — 74,7 тысяч.

«С 2014 года число мобильных комплексов и мобильных медицинских бригад увеличилось на 30 процентов до 3,8 тысячи единиц. Посещение при выездах мобильных бригад и мобильных комплексов с 2014 по 2018 год выросло в 4,2 раза до 4,2 миллиона», — цитирует пресс-служба министра.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#врачи #минздрав #скворцова #поликлиники #диспансеризация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...