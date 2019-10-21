Число проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое с 2013 года
Российское министерство здравоохранения сообщило об увеличении количества россиян, которые проходят диспансеризацию. Так, в период с 2013 по 2018 год их число выросло с чуть менее 40 миллионов человек до почти 61 миллиона.
«Таким образом, ежегодно медицинские осмотры проходит более 40 процентов населения страны», — сделали вывод в пресс-службе.
Вместе с тем, отмечается и рост количества поликлиник — к прошлому году оно достигло 11,5 тысяч. Согласно данным на первую половину текущего года, более половины организаций в первичном звене здравоохранения сотрудничают со страховыми представителями.
Глава ведомства Вероника Скворцова добавила, что с 2014 года число врачей выросло на два процента и составило 305 тысяч человек, а участковых специалистов стало больше на пять процентов — 74,7 тысяч.
«С 2014 года число мобильных комплексов и мобильных медицинских бригад увеличилось на 30 процентов до 3,8 тысячи единиц. Посещение при выездах мобильных бригад и мобильных комплексов с 2014 по 2018 год выросло в 4,2 раза до 4,2 миллиона», — цитирует пресс-служба министра.