Число проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое с 2013 года

Российское министерство здравоохранения сообщило об увеличении количества россиян, которые проходят диспансеризацию. Так, в период с 2013 по 2018 год их число выросло с чуть менее 40 миллионов человек до почти 61 миллиона.

«Таким образом, ежегодно медицинские осмотры проходит более 40 процентов населения страны», — сделали вывод в пресс-службе.

Вместе с тем, отмечается и рост количества поликлиник — к прошлому году оно достигло 11,5 тысяч. Согласно данным на первую половину текущего года, более половины организаций в первичном звене здравоохранения сотрудничают со страховыми представителями.

Глава ведомства Вероника Скворцова добавила, что с 2014 года число врачей выросло на два процента и составило 305 тысяч человек, а участковых специалистов стало больше на пять процентов — 74,7 тысяч.