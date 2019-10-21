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11:42   21 Октября 2019
Россия

Венедиктов считает, что своим бегством за границу Губайдулин подставил других активистов

Венедиктов считает, что своим бегством за границу Губайдулин подставил других активистов

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в связи с побегом за границу активиста Айдара Губайдулина правозащитникам станет сложнее работать в таких ситуациях, а другие «оппозиционеры» могут не рассчитывать на смягчение мер пресечения. 

Напомним, Губайдулин был задержан этим летом. Его обвинили в применении силы против сотрудников полиции на незаконных акциях протеста в Москве. Сразу после задержания молодого человека отправили в СИЗО, но суд потом изменил решение и отпустил его под подписку о невыезде.

Венедиктов считает, что своим бегством за границу Губайдулин подставил других активистов

Судьи, в частности, учли коллективное поручительское обращение студентов, профессоров и выпускников МФТИ, где Губайдулин учился, в котором они гарантировали, что молодой человек не сбежит и не уедет из Москвы. 

Венедиктов, являющийся поручителем для нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках, считает, что все остальные теперь могут не надеется на смягчение мер пресечения. Если кто-то придет в суд, предложит поручиться за обвиняемого «оппозиционера», то ему, скорее всего, напомнят об инциденте с Губайдулиным.

«Перевести из СИЗО на подписку теперь в 10 тысяч раз труднее будет, потому что аргумент сгорел. Я прочитал письмо студентов МФТИ. Их было около 300 подписантов. Студенты, выпускники, профессора писали: «Он никуда не скроется. Он под московской подпиской». Это пришло в суд. Суд, опираясь на это письмо, принял решение. Какое следующее решение примет этот судья?» — отметил журналист.

При этом он отметил, что если бы подобное случилось с его сыном, то он бы одобрил его побег.

«Понятно, что, беспокоясь прежде всего о собственном сыне, я бы ему сказал: «Конечно беги». Беги, кролик, беги. Но при этом ты понимаешь, что еще 147 кроликов теперь — у них положение ухудшится», — подытожил Венедиктов.

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #венедиктов #акции протеста

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