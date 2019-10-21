Венедиктов считает, что своим бегством за границу Губайдулин подставил других активистов

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в связи с побегом за границу активиста Айдара Губайдулина правозащитникам станет сложнее работать в таких ситуациях, а другие «оппозиционеры» могут не рассчитывать на смягчение мер пресечения.

Напомним, Губайдулин был задержан этим летом. Его обвинили в применении силы против сотрудников полиции на незаконных акциях протеста в Москве. Сразу после задержания молодого человека отправили в СИЗО, но суд потом изменил решение и отпустил его под подписку о невыезде.

Судьи, в частности, учли коллективное поручительское обращение студентов, профессоров и выпускников МФТИ, где Губайдулин учился, в котором они гарантировали, что молодой человек не сбежит и не уедет из Москвы.

Венедиктов, являющийся поручителем для нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках, считает, что все остальные теперь могут не надеется на смягчение мер пресечения. Если кто-то придет в суд, предложит поручиться за обвиняемого «оппозиционера», то ему, скорее всего, напомнят об инциденте с Губайдулиным.

«Перевести из СИЗО на подписку теперь в 10 тысяч раз труднее будет, потому что аргумент сгорел. Я прочитал письмо студентов МФТИ. Их было около 300 подписантов. Студенты, выпускники, профессора писали: «Он никуда не скроется. Он под московской подпиской». Это пришло в суд. Суд, опираясь на это письмо, принял решение. Какое следующее решение примет этот судья?» — отметил журналист.

При этом он отметил, что если бы подобное случилось с его сыном, то он бы одобрил его побег.