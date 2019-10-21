Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гаспарян считает, что The Bell проводит подрывную работу в РФ на деньги Запада

Гаспарян считает, что The Bell проводит подрывную работу в РФ на деньги Запада

 Боярский будет следить за конкурсом «Молодые лидеры Рунета»

Боярский будет следить за конкурсом «Молодые лидеры Рунета»

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

 МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР

МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР
Гаспарян считает, что The Bell проводит подрывную работу в РФ на деньги Запада

Гаспарян считает, что The Bell проводит подрывную работу в РФ на деньги Запада

 Боярский будет следить за конкурсом «Молодые лидеры Рунета»

Боярский будет следить за конкурсом «Молодые лидеры Рунета»

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

 МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР

МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР
10:53   21 Октября 2019
Весь мир

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Курды-террористы освобождают оккупированные территории Сирии, нарушая режим прекращения огня. Об этом заявил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу 21 октября.

Он отметил, что силы Турции отвечают на огонь курдских бандформирований. Чавушоглу также напомнил, что до конца перемирия осталось 35 часов. Если курдские боевики не покинут 30-километровую буферную зону за это время, то операция «Источник мира» будет продолжена.

Напомним, что соглашение о перемирии было достигнуто Анкарой и Вашингтоном 17 октября.

Дипломат также добавил, что 22 октября глава Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин встретятся в Сочи. Он назвал событие важным для урегулирования ситуации. Анкара выступает прежде всего за политическое, а не военное решение проблемы.

Отступая курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сирия #турция #курды #чавушоглу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...