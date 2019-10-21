Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Курды-террористы освобождают оккупированные территории Сирии, нарушая режим прекращения огня. Об этом заявил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу 21 октября.

Он отметил, что силы Турции отвечают на огонь курдских бандформирований. Чавушоглу также напомнил, что до конца перемирия осталось 35 часов. Если курдские боевики не покинут 30-километровую буферную зону за это время, то операция «Источник мира» будет продолжена.

Напомним, что соглашение о перемирии было достигнуто Анкарой и Вашингтоном 17 октября.

Дипломат также добавил, что 22 октября глава Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин встретятся в Сочи. Он назвал событие важным для урегулирования ситуации. Анкара выступает прежде всего за политическое, а не военное решение проблемы.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.