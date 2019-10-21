МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР

Турция возобновит операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские террористы не покинут оккупированные территории Сирии в течение 35 часов. Об этом заявили в турецком министерстве иностранных дел 21 октября.

Напомним, что 17 октября Анкара и Вашингтон договорили о приостановке наступления на 120 часов. За это время курдские военные формирования должны освободить 30-километровую зону. В противном случае, турецкая армия продолжит операцию до полной зачистки территорий от террористов.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.