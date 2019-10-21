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 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

 МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР

МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР
10:44   21 Октября 2019
Россия

Шойгу заявил о деградации международных отношений

Шойгу заявил о деградации международных отношений

Хаос и обрушение государственности стран в современном мире является нормой — попытки насильственной смены власти происходят сегодня в Венесуэле, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению главы Минобороны, сейчас мир наблюдает деградацию международных отношений, а конкуренция на международном рынке сменились санкционными войнами — это создает препятствия для торговли, обмена технологиями и знаниями.

Об этом министр заявил во время официального визита 21 октября в Китай для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности. «На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой», — рассказал Шойгу.

«Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле», — пояснил министр.

Шойгу заявил о деградации международных отношений

Напомним, в конце сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что политический кризис в Венесуэле пройден и «балансирования на грани госпереворота» в стране нет.

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Автор: Тимофей Булочкин
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