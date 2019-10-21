Шойгу заявил о деградации международных отношений

Хаос и обрушение государственности стран в современном мире является нормой — попытки насильственной смены власти происходят сегодня в Венесуэле, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению главы Минобороны, сейчас мир наблюдает деградацию международных отношений, а конкуренция на международном рынке сменились санкционными войнами — это создает препятствия для торговли, обмена технологиями и знаниями.

Об этом министр заявил во время официального визита 21 октября в Китай для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности. «На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой», — рассказал Шойгу.

«Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле», — пояснил министр.

Напомним, в конце сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что политический кризис в Венесуэле пройден и «балансирования на грани госпереворота» в стране нет.