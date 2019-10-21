Гаспарян считает, что The Bell проводит подрывную работу в РФ на деньги Запада

Журналист Армен Гаспарян заявил, что антироссийская направленность издания The Bell, возглавляемого Елизаветой Осетинской, абсолютно не удивляет. Оно ориентировано на русофобов, а не на бизнес-аудиторию, как изначально планировалось.

Осетинская хотела создать СМИ, которое будут читать бизнесмены и предприниматели. Это должно было быть издание без лишнего информационного шума. Но что-то пошло не так, и получилось антироссийское издание, занимающееся выпуском ангажированных «расследований» и осваиванием денег спонсоров, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Гаспарян убежден, что западные спонсоры выделяют колоссальные деньги на финансирование The Bell. Однако в России подобные СМИ не пользуются особой популярностью. Руководство издания может просто «нарисовать» спонсорам необходимую статистику, а разбираться в этом никто не будет.

«Просто если вам рассказывают, что вы живете в постоянной обстановке «ГУЛАГа», где всех насилуют, убивают и грабят, а вы выходите на улицу и ничего этого не видите, то, конечно, вы подобному «СМИ» доверять не будете», — сказал Гаспарян.

Эксперт подчеркнул, что The Bell транслирует западную информационную картинку, проводит кампании против крупнейших российских холдингов – в частности, «Яндекса» и «Роснефти». Благодаря этому и зарубежному финансированию это СМИ достойно получения статуса иностранного агента в российском правовом пространстве, считает Гаспарян.

Также стоит отметить, что Осетинская в свое время проходила стажировку в Стэнфорде, где сейчас учится дочь блогера Алексея Навального.

«У Стэнфорда с этой точки зрения огромная история, поскольку это один из крупнейших think tank эпохи Холодной войны. Просто это направление было заморожено в США, ведь в Вашингтоне было представление, что России к 2002 году вообще не будет», — отметил Гаспарян.

Позже американцы проект возобновили, что и привело к появлению таких сомнительных СМИ, как The Bell.