Гражданин пожаловался в ФАС на лоукостер «Победа» из-за аудиорекламы на борту

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа» по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства 21 октября.

Ранее сообщалось, что речь идет об аудиорекламе препаратов от укачивания на борту самолета. Дело было открыто после обращения гражданина.

Стоит отметить, что в пресс-службе самой авиакомпании сильно удивились такой претензии. В комментарии ТАСС подчеркнули, что подобное происходит впервые. Как объяснили представители «Победы», размещение рекламы позволяет получить доход и повысить количество билетов по низкой цене.

«Мы уже подготовили и сформулировали свою позицию для ФАС. Согласно Воздушному кодексу, самолет относится к летательному аппарату, а не к транспортному средству, и Правилам дорожного движения не подчиняется», — сообщили в пресс-службе.

В компании также выразили уверенность, что «Победа» и ФАС «больше всех» заинтересованы более доступных ценах на авиабилеты.