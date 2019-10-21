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10:24   21 Октября 2019
Россия

Гражданин пожаловался в ФАС на лоукостер «Победа» из-за аудиорекламы на борту

Гражданин пожаловался в ФАС на лоукостер «Победа» из-за аудиорекламы на борту

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа» по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства 21 октября.

Ранее сообщалось, что речь идет об аудиорекламе препаратов от укачивания на борту самолета. Дело было открыто после обращения гражданина.

Стоит отметить, что в пресс-службе самой авиакомпании сильно удивились такой претензии. В комментарии ТАСС подчеркнули, что подобное происходит впервые. Как объяснили представители «Победы», размещение рекламы позволяет получить доход и повысить количество билетов по низкой цене.

Гражданин пожаловался в ФАС на лоукостер «Победа» из-за аудиорекламы на борту

«Мы уже подготовили и сформулировали свою позицию для ФАС. Согласно Воздушному кодексу, самолет относится к летательному аппарату, а не к транспортному средству, и Правилам дорожного движения не подчиняется», — сообщили в пресс-службе.

В компании также выразили уверенность, что «Победа» и ФАС «больше всех» заинтересованы более доступных ценах на авиабилеты.

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Автор: Анна Манц
#победа #фас #аудиореклама

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