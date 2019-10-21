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Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

 МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР

МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР
10:24   21 Октября 2019
Весь мир

Иран готов продолжить сокращать ядерные обязательства

Иран готов продолжить сокращать ядерные обязательства

Тегеран разработал четвертый шаг по сокращению ядерных обязательств и заявил, что ждет от Европы выполнения взятых на себя обещаний по снятию санкций.

«Шаг разработан. Мы надеемся, что до него дело не дойдет и обязательства, взятые на себя европейцами, будут реализованы», — сказал дипломат иранского МИД Аббас Мусави, цитируют РИА Новости.

Ранее Франция и Япония предложили выдать Ирану кредит почти под 20 миллиардов долларов в том случае, если Тегеран возобновит соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заключенного страной с Россией, США, Великобританией, Германией, Китаем и Францией в 2015 году.

Иран готов продолжить сокращать ядерные обязательства

В то же время госсекретарь США Майкл Помпео предложил Совбезу ООН продлить эмбарго на оружейные поставки Ирану. Чиновник опасается, что Москва и Пекин смогут продавать Тегерану высокотехнологичное оружие, а тот начнет перепродажу третьим сторонам, что приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #евросоюз #иран #оон #новости #весь мир

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