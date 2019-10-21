Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове полностью признал вину 

Мужчина, обвиняемый в убийстве маленькой девочки в Саратове, полностью признал вину, сообщили в Следственном комитете 21 октября.

«На основании собранных по делу доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что вовремя проверки показаний на месте преступления убийца детально рассказал о случившимся.

Напомним, что 9 октября девочка ушла в школу и пропала. Поисками занимался весь город. К концу следующего дня ее тело обнаружили в одном из гаражей, которые располагаются около дома школьницы. После этого был арестован подозреваемый. Им стал 35-летний мужчина, который ранее был осужден за разбой и сексуальное насилие.

Согласно данным, причиной убийства ребенка стал гараж. Обвиняемый ранее сменил замок на заброшенном строении и стал его использовать в своих целях. В день инцидента школьница проходила мимо и поинтересовалась, действительно ли это его гараж. Убийца же подумал, что он принадлежит ее семье и задушил девочку, «испугавшись разоблачения».