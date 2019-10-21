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Гаспарян считает, что The Bell проводит подрывную работу в РФ на деньги Запада

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Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

 МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР

МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР
10:07   21 Октября 2019
Россия

Депутаты предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение закона о выборах

Депутаты предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение закона о выборах

Депутаты Госдумы предложили штрафовать иностранные СМИ, которые нарушают избирательное законодательство России. Подготовлен соответствующий законопроект.

В документе говорится, что размер штрафа составит четыре процента от годового оборота или 2,3–3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Альдаби Шхагошев.

Напомним, ранее издание ФАН обнаружило след США в подготовке массовых беспорядков в Москве прошедшим летом. Журналисты выяснили, что активистов, выступающих на стороне блогера Алексея Навального, инструктировал глава бюро региональной безопасности (RSO) дипмиссии США в Москве Стивен Секстон, имеющий опыт организации протестов в Южной Корее.

Организаторами незаконных протестов выступили «независимые» кандидаты в Мосгордуму, соратники Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #сми #протесты #вмешательство

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