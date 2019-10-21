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Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

Отступая, курды-террористы нарушают режим прекращения огня, сообщил глава МИД Турции

 МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР

МИД Турции напомнил, что у курдов-террористов осталось 35 часов на уход с оккупированных земель САР
9:50   21 Октября 2019
Весь мир

Шойгу призвал к совместным действиям США и Турцию на фоне операции против курдов-террористов

Шойгу призвал к совместным действиям США и Турцию на фоне операции против курдов-террористов

Глава российского министерства обороны, генерал армии Сергей Шойгу надеется, что совместная работа России, США и Турции в Сирии позволит повысить уровень безопасности в регионе. Об этом он заявил на Сяншаньском форуме в Пекине 21 октября.

По его словам, часть лагерей и некоторые места, где содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и бандиты начали «растекаться».

«Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас,  наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами — все-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе»,  — сказал министр.

9 октября Турция объявила о старте военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Как отмечал глава страны Тайип Эрдоган, она направлена против запрещенной в его государстве Рабочей партии Курдистана и членов террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Анкара намерена освободить от боевиков зону вдоль турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также части стратегической трассы М4.

шойгу

Бандформирования курдов под предлогом освобождения территорий Сирии от ИГ* попросту оккупировали северо-восток арабской республики. Они не гнушатся дискриминировать местное население, детям навязывают свой язык. В отличие от САА и ВКС РФ, которые действительно борются с террористами, курдские боевики стараются «договориться» с ними, предлагая высокие посты в своих рядах.

Напомним, что 17 октября Анкара и Вашингтон пришли к договоренности о 120-часовой приостановке турецкой операции в Сирии. За это время вооруженные формирования курдов должны покинуть 30-километровую зону близ границы. Если же этого не произойдет, то войска Турции продолжат наступление до полного освобождения земель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #терроризм #сирия #турция #курды #шойгу

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