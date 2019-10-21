Глава российского министерства обороны, генерал армии Сергей Шойгу надеется, что совместная работа России, США и Турции в Сирии позволит повысить уровень безопасности в регионе. Об этом он заявил на Сяншаньском форуме в Пекине 21 октября.

По его словам, часть лагерей и некоторые места, где содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и бандиты начали «растекаться».

«Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами — все-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе», — сказал министр.

9 октября Турция объявила о старте военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Как отмечал глава страны Тайип Эрдоган, она направлена против запрещенной в его государстве Рабочей партии Курдистана и членов террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Анкара намерена освободить от боевиков зону вдоль турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также части стратегической трассы М4.

Бандформирования курдов под предлогом освобождения территорий Сирии от ИГ* попросту оккупировали северо-восток арабской республики. Они не гнушатся дискриминировать местное население, детям навязывают свой язык. В отличие от САА и ВКС РФ, которые действительно борются с террористами, курдские боевики стараются «договориться» с ними, предлагая высокие посты в своих рядах.

Напомним, что 17 октября Анкара и Вашингтон пришли к договоренности о 120-часовой приостановке турецкой операции в Сирии. За это время вооруженные формирования курдов должны покинуть 30-километровую зону близ границы. Если же этого не произойдет, то войска Турции продолжат наступление до полного освобождения земель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.