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9:46   21 Октября 2019
Россия

Роскомнадзор оценил опыт Китая в сфере регулирования интернета

Роскомнадзор оценил опыт Китая в сфере регулирования интернета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что России есть чему поучиться у Китая в области регулирования интернета. Особенно это касается технологий. Речь об этом зашла 21 октября на полях VI Всемирной интернет конференции.

По словам Жарова, у Москвы и Пекина точки зрения на безопасность в сети очень близки.

«И мы, и КНР стоим на принципах соблюдения всеми трансграничными корпорациями локального законодательства, и мы добиваемся этого разными способами», — отметил он.

По словам руководителя ведомства, в России регулирование носит более мягкий характер. Здесь предпочитают работать по принципу «белого списка», то есть все, что не запрещено, разрешено. Однако «с точки зрения технологий, нам есть чему поучиться у наших китайских коллег».

В связи с этим Роскомнадзор приветствует контакты с китайской стороной. Жаров отмечает, что интернет становится сложнее, технологии усложняются, поэтому знания становятся «драгоценностью», а обмениваться «драгоценностями» между техническими специалистами очень важно».

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Автор: Виктория Разумовская
#безопасность #китай #интернет #жаров

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