Действия курдов-террористов только усугубляют ситуацию в Сирии, заявили в Совфеде

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал действия курдов-террористов в Сирии на фоне соглашения Турции и США о приостановке наступления. Он побеседовал на эту с тему с iReactor.

Напомним, что 17 октября Анкара и Вашингтон пришли к договоренности о 120-часовой приостановке турецкой операции в Сирии. За это время вооруженные формирования курдов должны покинуть 30-километровую зону близ границы. Если же этого не произойдет, то войска Турции продолжат наступление до полного освобождения земель.

Однако курдские боевики уже неоднократно нарушили соглашение. Как недавно сообщали в министерстве национальной обороны Турции, за последние 36 часов они провели 14 обстрелов. Джабаров негативно оценил такие новости.

«Если эта информация соответствует действительности, то это очень плохо. Подобное означает, что эскалация конфликта может продолжиться, а перемирие может закончиться. Все пойдет насмарку», — объяснил сенатор.

Хотя такие действия со стороны курдов из СДС не редкость, не стоит считать их нормой, призвал он. Они попросту сводят на нет все усилия по стабилизации ситуации в Сирии.

«Возможно, отдельные отряды курдов не подчиняются центральным органам управления группировок. Мы понимаем, что при ведении военных действий могут возникать подобные ситуации. Идет сбой в режиме перемирия. Хотелось бы, чтобы эти случаи не повлияли на режим прекращения огня и начало переговоров», — заключил собеседник агентства.

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего на границе государств и на трассе М4. По сути, военное наступление носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они «договаривались» с террористами, предлагая им высокие посты в своих рядах ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.