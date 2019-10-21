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9:21   21 Октября 2019
Россия

Шойгу подтвердил, что Россия готова вести диалог с США по стратегической стабильности

Шойгу подтвердил, что Россия готова вести диалог с США по стратегической стабильности

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Москва настроена вести диалог с Вашингтоном по обеспечению стратегической стабильности. Нынешний уровень отношений министр назвал непозволительным для двух крупнейших ядерных держав.

Речь об этом зашла в понедельник, 21 октября, на пленарном заседании Сяншаньского форума в Пекине.

Шойгу убежден, что тот уровень взаимоотношений и сотрудничества, который на данный момент существует между РФ и Штатами — непозволительно низок для таких крупных ядерных держав. 

«Тут конечно надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #шойгу #стабильность

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