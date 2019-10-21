Шойгу дал комментарий насчет операции Турции против курдов-террористов в САР

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал турецкую операцию «Источник мира» в Сирии, которая направлена против курдов-террористов. Он выступил на пленарном заседании Сяншаньского форума 21 октября.

«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — сказал министр.

Он отметил, что мировое сообщество должно объединиться в противодействии вызовам терроризма, его идеологий и пропаганды. Российское оборонное ведомство имеет огромный опыт в этой сфере и готово поделиться им с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вместе с тем, после поражения в Сирии террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в России) расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Хотя всего несколько недель назад была уверенность, что боевики не представляют серьезной угрозы в этом регионе.

9 октября Турция заявила о старте военной операции антитеррористического характера «Источник мира» в Сирии. Она направлена против курдских радикалов и членов ИГ*. Анкара намерена освободить территории близ границ и стратегическую трассу М4, что поспособствует деэскалации войны.

Курдские вооруженные формирования захватили восточные территории Сирии под предлогом их «освобождения» от «Исламского государства»*. Кроме этого, они стали давить и притеснять местное население — арабов-суннитов. Что примечательно, курские боевики не воевали с членами ИГ*, а просто «договаривались» с ними, предлагая высокие посты в своих рядах. В настоящем противостоянии с террористами были лишь САА, ВКС РФ и союзные силы.

17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке операции на срок 120 часов или пять суток. За это время курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону у сирийско-турецкой границы. В противном же случае, Анкара намерена продолжать наступление до полного освобождения земель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.