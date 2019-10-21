CNN констатировал, что только РФ может решить исход борьбы Турции и курдов-террористов в Сирии

Итог противостояния Турции и курдов-террористов зависит только от России, следует из материала американского телеканала CNN, посвященного ситуации в Сирии.

Авторы напомнили, что Анкара и Вашингтон 17 октября достигли соглашения о пятидневной приостановке турецкой антитеррористической операции в САР «Источник мира». Однако создается впечатление, что договоренность «неполноценна».

«Ее срок истекает 22 октября, в этот же день президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить будущее Сирии. Кажется вполне ясным, что именно тогда мир узнает, как дальше будут развиваться события в этом нестабильном регионе… Ясно также, что в значительной степени будущее решит президент России», — указано в публикации.

Белый дом же больше не играет в Сирии никакой роли после того, как американский президент Дональд Трамп отказал в поддержке курдским вооруженным формированиям. По сути, его администрация, которая в последнее время «лихорадочно предпринимала дипломатические усилия» для прекращения противостояния, сама же его и спровоцировала.

«У Путина, как кажется, есть план», — подчеркнули авторы.

Россия стала бесспорным лидером в регионе и она способна «предотвратить дальнейший рост напряженности». Согласно материалу CNN, все стороны, которые вовлечены в сирийский конфликт, сходятся во мнении, что Москва более надежный партнер, нежели Вашингтон.

«В связи с этим найти выход из тяжелой ситуации в северо-восточной Сирии предстоит не Белому дому при Трампе. Если и будет договоренность, то ее достигнут во вторник в Сочи Путин и Эрдоган на своих условиях», — подытожили сотрудники американского телеканала.

Напомним, что военное наступление Турции стартовало 9 октября. Его целью стало освобождение приграничной зоны и стратегической трассы М4 арабской республики от бандформирований курдов и членов «Исламского государства»* (запрещено в России).

Курдские радикалы оказались на этих территориях под предлогом зачистки террористов, однако они сами оккупировали земли и стали притеснять местное население. Вместо борьбы с боевиками, они «договаривались» с ними, предлагая высокие посты в своих рядах. Ликвидация же настигала самых фанатичных последователей ИГ*. Вместе с этим, борьба с ними все же велась, но только САА, ВКС РФ и союзными силами.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, запрещена на территории России.