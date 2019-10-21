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7:40   21 Октября 2019
Весь мир

США используют курдов-террористов для дестабилизации Сирии и Турции, заявил политолог

США используют курдов-террористов для дестабилизации Сирии и Турции, заявил политолог

Глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в интервью агентству «ПолитРоссия» рассказал о том, как давно США используют «Демократические силы Сирии» (SDF) и другие похожие формирования в качестве инструмента геополитики.

По его словам, курды-террористы не являются исключением, поэтому визиту террориста Мазлюма Кобани в Вашингтон не стоит удивляться.

Политолог заявил, что сомнений в том, что США поддерживают ближневосточных боевиков уже на протяжении лет 20-30 не стоит. По его словам, курды-террористы стали опорой для Вашингтона при наступлении на Ирак при свержении Саддама Хусейна и вводе войск в регион.

По его словам, данные факты является подтверждением того, что США не только не борются с терроризмом, но и поддерживают террористические организации.

«И это касается не только Ближнего Востока, но и других регионов, вроде Афганистана» - заявил эксперт.

Аналитик заявил, что не стоит удивляться тому, что в будущем США продолжат активную поддержку курдов-террористов с применением различных средств. Бредихин уверен, что террористические группировки, вроде «Демократических сил Сирии» и «Рабочей партии Курдистана» (признана в Турции террористической) еще долго будут обслуживать американские интересы.

«Курды, получающие от американцев прямое финансирование и поддержку по международной линии, продолжат в дальнейшем дестабилизировать регион. Причем это касается и Ирака, и Сирии, и даже самой Турции», - резюмировал политолог.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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