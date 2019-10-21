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США используют курдов-террористов для дестабилизации Сирии и Турции, заявил политолог

 Глава ЕЦБ рассказала о влиянии Brexit на мировую экономику

Глава ЕЦБ рассказала о влиянии Brexit на мировую экономику
7:00   21 Октября 2019
Весь мир

Глава ЕЦБ рассказала о влиянии Brexit на мировую экономику

Глава ЕЦБ рассказала о влиянии Brexit на мировую экономику

Выход Великобритании из ЕС приведет к малому снижению благосостояния европейских стран. Об это заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В интервью CBS она отметила, что последствия Brexit очень печальны и отразятся на Ирландии, Германии и Нидерландах.

По ее словам, снижение в плане благосостояния ощутят все страны мира.

В субботу на экстренном заседании парламента Великобритании правительство безуспешно попыталось провести проект соглашения с ЕС через Палату общин. Депутаты одобрили поправку к предложению кабинета, которая сделала бессмысленным голосование по соглашению с ЕС.

В связи с этим британский премьер Борис Джонсон в соответствии с принятым законом официально запросил у председателя Евросовета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit  При этом Джонсон письмо не написал, но направил вслед за ним личное послание, в котором указал, что выступает против отсрочки Brexit.

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Автор: Олег Королев
#brexit #лагард #ецб

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