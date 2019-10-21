Курды-террористы и НАТО вынуждены считаться с сильнейшей в регионе армией Турции

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец сообщил изданию «НьюИнформ», что Турция сейчас является одним из важнейших и ключевых игроков ближневосточного региона, имеющим самую мощную армию, и участники событий вынуждены принимать во внимание мнение и интересы Анкары.

Турецкая армия, по его словам, «задушит в случае реальных боевых действий любую армию Ближнего Востока». Баранец добавил, что Эрдоган в данный момент своими действиями «фактически формирует новый Ближний Восток». Страны региона на фоне антитеррористической операции Турции против курдов-террористов в Сирии вынуждены менять привычную позицию. «Ряды НАТО трещат», в мире встают новые серьезные, геополитические вопросы.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.