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6:39   21 Октября 2019
Весь мир

Шойгу рассказал о минусах продвигаемой США Индо-Тихоокеанской инициативы

Шойгу рассказал о минусах продвигаемой США Индо-Тихоокеанской инициативы

Реализация продвигаемой США Индо-Тихоокеанской инициативы может вызвать формирование «альянсов по интересам», что угрожает расшатыванием действующей системы многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Проблема данной инициативы в том, что она не охватывает все страны региона. Это противоречит целям создания единого и неделимого пространства безопасности.

Также подключение стран региона к Индо-Тихоокеанской инициативе втягивает их в региональные конфликты, с которыми они никак не связаны.

«При этом конфликты, происходящие за пределами региона, но представляющие насущную проблему для азиатско-тихоокеанских государств, например, возвращение террористов-боевиков из Сирии, этой концепцией не охватываются», — добавил Шойгу.

Есть несколько кардинально отличающихся друг от друга в отдельных аспектах вариантов так называемой концепции Индо-Тихоокеанского региона. По словам Шойгу, Россия придерживается идеи создания в Азии «свободного и открытого партнерства», равной и неделимой безопасности для всех стран. При этом предлагаемая американской стороной концепция не имеет конкретной географической привязки, в ней не перечислены условия участия, крайне нечетко сформулированы цели стратегии.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша

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