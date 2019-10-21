Число госпитализированных из-за прорыва дамб в Красноярском крае возросло до 18

Число госпитализированных после прорыва дамб на юге Красноярского края увеличилось до 18 человек. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на министерство здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о восьми доставленных в больницу.

По последним данным краевого минздрава, в воскресенье были госпитализированы 10 человек, пять из которых поздно вечером были доставлены в Красноярск. Таким образом, общее число доставленных в больницы составляет 18 человек.

Также минздрав отмечает, что такое позднее обращение за помощью связано с шоковым состоянием.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Возле поселка Курагинского района на реке Сейба разрушились пять дамб технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток, состоящий из грязи, глины и камней обрушился на общежития, в которых жили работники артели. В результате инцидента погибли 15 человек, их судьба неизвестна.