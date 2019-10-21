Шойгу назвал настоящую причину выхода США из ДРСМД

Восстановление российского оборонного потенциала, растущая мощь Китая и расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Пекином стали причиной выхода США из ДРСМБД. Такое мнение выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума он заявил, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является сдерживанием КНР и РФ.

По мнению Шойгу, договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи КНР, а также восстановления оборонного потенциала РФ и расширения ВТС между двумя странами.

Он напомнил, что Вашингтон, обвиняя Москву в нарушениях положений договора, США заранее готовились к выходу из него. Министр заявил, что американская сторона создавала и развертывала вооружения заранее.