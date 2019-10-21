Курды-террористы используют фейки, чтобы вынудить Запад защитить их от Турции

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил Федеральному агентству новостей, что курды-террористы прибегают к фейкам, стремясь к симпатии мирового сообщества и его переходу на их сторону для защиты от Турции.

Ранее Турция опровергла сообщения о мнимом препятствовании с ее стороны выводу курдских боевиков из Рас-аль-Айна. В министерстве национальной обороны заявили, что турецкие войска, окружившие город, свободно пропускали колонны автомобилей, чтобы они могли покинуть регион.

Также курдские радикалы распространяли в интернете фейковые снимки с «жертвами турецкой агрессии» на севере Сирии, в действительности сделанные во время вооруженных конфликтов и терактов в других странах.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков считает, что курдские радикалы, привыкшие к партизанской войне, не выдерживают столкновения с регулярной армией и почти не имеют шансов на победу. Поэтому они надеются, что Запад сможет повлиять на Турцию и остановить ее наступление. Чтобы дать Западу причины так поступить, курды и пытаются давить на эмоции, публикуя различные фотографии и видеорепортажи, часть из которых оказывается фейками.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.