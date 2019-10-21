Трамп планирует оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии, пишут СМИ

Американский президент Дональд Трамп склонен к тому, чтобы оставить в восточной Сирии небольшой континент американских военнослужащих. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

По данным издания, Трамп согласился оставить на востоке САР «пару сотен» военных. Таким образом, это второй случай за год, когда он отменяет свой приказ о выводе практических всех американских войск из Сирии.

Источник издания отмечает, что президент США на прошлой неделе раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев на северо-востоке Сирии для борьбы с терроризмом. Предполагается, что войска будут находиться вдоль иракской границе, за пределами «буферной зоны», о которой договорились вице-президент США Майк Пенс и турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Кроме основной цели - не допустит восстановления ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), для Вашингтона важно помочь курдам в сохранении контроля над нефтяными месторождениями.

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских террористов. Позже, по итогам переговоров США и Турции, операция была приостановлена на 120 дней. Эрдоган не исключил возможность возобновления операции, если достигнутые договоренности будут нарушены.