Курды-террористы пожинают плоды своей захватнической тактики в Сирии, заявил эксперт

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в интервью ФАН оценил моральное состояние курдов-террористов после начала военной операции Турции.

По его словам, идея о создании независимого Курдистана потерпела фиаско. Эксперт подчеркнул, что благодаря помощи со стороны США курдам-террористам удалось укрыться от Сирийской арабской армии, из-за чего они были готовы выполнять любые задачи в американских интересах.

Матвийчук отметил, что после предательства США и начала антитеррористической операции все разрушилось. Неспособные противостоять Анкаре курды упрямо пытаются сохранить свои анклавы, однако в итоге они все равно вынуждены капитулировать.

Собеседник ФАН заявил, что столь наглую упертость «Демократических сил» в исторических арабских регионах странно наблюдать. Он отметил, что курды-террористы, несмотря на то, что их исконные районы проживания в Сирии ограничиваются всего тремя кантонами, к концу минувшего года дошли с севера до юго-восточной границы страны.

По мнению эксперта, серьезному выходу за пределы исторических границ способствовали «науськивания» со стороны американцев. В конечном итоге курды-террористы, ослепленные жаждой власти, действовали из расчета расширения так называемого Великоо Курдистана.

«То есть курдские главари в последние годы придерживались стратегии захватчиков и теперь пожинают плоды», - заключил Матвийчук.

Ранее стало известно, что турецкие войска вошли в стратегический пограничный город Рас-аль-Айн, расположенный на севере сирийской провинции Хасака. Это случилось сразу после того, как курдские террористы эвакуировались оттуда.