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5:20   21 Октября 2019
Весь мир

Американские СМИ рассказали, как советский МиГ-25 «до жути» напугал США и НАТО

Американские СМИ рассказали, как советский МиГ-25 «до жути» напугал США и НАТО

Самый быстрый в мире российский истребитель МиГ-25 после его разработки в советское время более 50 лет назад «до жути» напугал США и НАТО, сообщает портал We Are The Mighty.

По словам автора материала, внешне громоздкой, напоминающей грузовой фургон машине не хватает лоска Миг-29 и еще более «зловещих» F-35, F-22 и Су-57. При этом истребитель снабжен двумя турбореактивными двигателями, благодаря которым самолет мог разгоняться до скорости 2,8 маха и даже до 3,2 маха. Эта разработка «напугала США и остальных членов НАТО», потому что МиГ-25 был «до жути» быстрый и мощный, а также крайне маневренный. К последнему западные инженеры еще только стремились.

Портал пишет, что российский истребитель по-прежнему сохраняет звание самого быстрого в мире, только теперь он вдобавок оснащен арсеналом, который может «испарить слезы на лице пилотов». Впрочем, считает автор статьи, это не так важно, ведь в небе ему «не с чем сражаться».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #нато #истребитель

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