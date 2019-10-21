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Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

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Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

 Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае
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4:28   21 Октября 2019
Общество

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

«Жертвами перестройки» считают себя четверть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в министерство труда обращение с предложением создать в РФ новую категорию льготников - «жертвы перестройки». По его мнению, в нее могли войти граждане, которые проживали в РСФСР в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

Согласно данным социологического исследования, 25 процентов россиян считают себя «жертвами перестройки». Противоположной точки зрения придерживаются 70 процентов человек, пять процентов -затруднились ответить.  При этом чаще всего причесляли к жанной категории люди 60 лет и старше (37 процентов).

Идею о введении льготной категории «жертвы перестройки» поддержали 41 процент респондентов, против - 47.

Телефонный опрос проводился 17 октября. Его участниками стали 1600 респондентов .

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Автор: Олег Королев
#опрос #вциом #перестройка

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