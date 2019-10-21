Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

«Жертвами перестройки» считают себя четверть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в министерство труда обращение с предложением создать в РФ новую категорию льготников - «жертвы перестройки». По его мнению, в нее могли войти граждане, которые проживали в РСФСР в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

Согласно данным социологического исследования, 25 процентов россиян считают себя «жертвами перестройки». Противоположной точки зрения придерживаются 70 процентов человек, пять процентов -затруднились ответить. При этом чаще всего причесляли к жанной категории люди 60 лет и старше (37 процентов).

Идею о введении льготной категории «жертвы перестройки» поддержали 41 процент респондентов, против - 47.

Телефонный опрос проводился 17 октября. Его участниками стали 1600 респондентов .