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Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

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Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе
4:32   21 Октября 2019
Весь мир

Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

Два новых тайфуна приближаются к японским островам, где еще не справились с устранением последствий наводнений и оползней из-за проливных дождей, вызванных предыдущим тайфуном «Хагибис», сообщает главное метеорологическое управление Японии.

Тайфун «Нэогури» станет двадцатым в этом сезоне и должен достигнуть побережья к юго-западу и югу от Токио утром 22 октября. Порывы ветра будут достигать скорости 45 метров в секунду, давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

Тайфун «Буалой», 21-й по японской классификации, также движется с юга и обрушится на восточное побережье Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра будет еще выше — 50 метров в секунду, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

Центральные районы Японии пострадали на прошлой неделе от мощнейшего за последние несколько десятилетий тайфуна «Хагибис». В результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном, погибли 79 человек, судьба десяти человек по-прежнему неизвестна, пострадали почти 400 человек.

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Автор: Мария Милкевич

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