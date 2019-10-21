Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

Два новых тайфуна приближаются к японским островам, где еще не справились с устранением последствий наводнений и оползней из-за проливных дождей, вызванных предыдущим тайфуном «Хагибис», сообщает главное метеорологическое управление Японии.

Тайфун «Нэогури» станет двадцатым в этом сезоне и должен достигнуть побережья к юго-западу и югу от Токио утром 22 октября. Порывы ветра будут достигать скорости 45 метров в секунду, давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

Тайфун «Буалой», 21-й по японской классификации, также движется с юга и обрушится на восточное побережье Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра будет еще выше — 50 метров в секунду, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

Центральные районы Японии пострадали на прошлой неделе от мощнейшего за последние несколько десятилетий тайфуна «Хагибис». В результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном, погибли 79 человек, судьба десяти человек по-прежнему неизвестна, пострадали почти 400 человек.