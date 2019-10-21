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 Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе

Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе
4:05   21 Октября 2019
Весь мир

Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе

Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе

В столице Чили пять человек погибли в результате пожара на складах, в который проникли грабители в ходе беспорядков. Об этом сообщила радиостанция Bio Bio со ссылкой на пожарных.

Склады расположены на окраине Сантьяго. Пожарные отмечают, что складские помещения магазина были охвачены огнем после того, как они были разграблены. По информации радиостанции, погибшие не являются сотрудниками магазина, который в воскресенье не работал.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных протестов, которые сопровождаются массовыми беспорядками. Они начались в столице Чили 14 октября после того, как стоимость проезда в метро была поднята с 30 песо (2,69 рубля) до 850 песо (76.31 рубля). Позже беспорядки перекинулись в другие города.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице. Позже правительство Чили объявило ЧП в городах Антофагаста и Вальдивия, а также в одноименных коммунах. Несмотря на введенные меры, в результате беспорядков погибли по меньшей мере трое человек.

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Автор: Олег Королев
#беспорядки #чили

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