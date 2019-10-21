Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

 Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

 Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе

Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе
Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют данные ВЦИОМ

 Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

Два новых тайфуна движутся к Японии, еще не справившейся с последствиями «Хагибис»

 Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе

Пять человек погибли в Чили при пожаре в разграбленном складе
4:01   21 Октября 2019
Весь мир

Президент Боливии лидирует на выборах, но этого мало для победы в первом туре

Президент Боливии лидирует на выборах, но этого мало для победы в первом туре

Лидер Боливии Эво Моралес занимает первое место на выборах президента по количеству голосов, но их пока недостаточно для победы в первом туре. Соответствующую информацию опубликовал в воскресенье Высший избирательный суд республики по итогам подсчета 95 % голосов.

За Моралеса отдали голоса 45,28 % избирателей, а за его главного конкурента, бывшего лидера Боливии Карлоса Месу — 38,16 %.

На третьем месте расположился кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77 % голосов.

Закон Боливии признает победившим в первом туре кандидата, набравшего более 50 % голосов или 40 % при условии, что он обогнал своего ближайшего соперника по меньшей мере на 10 %. Если такой результат никем не будет достигнут, состоится второй тур голосования, который назначен на 15 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#боливия #выборы президента #моралес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...