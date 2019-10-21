Президент Боливии лидирует на выборах, но этого мало для победы в первом туре

Лидер Боливии Эво Моралес занимает первое место на выборах президента по количеству голосов, но их пока недостаточно для победы в первом туре. Соответствующую информацию опубликовал в воскресенье Высший избирательный суд республики по итогам подсчета 95 % голосов.

За Моралеса отдали голоса 45,28 % избирателей, а за его главного конкурента, бывшего лидера Боливии Карлоса Месу — 38,16 %.

На третьем месте расположился кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77 % голосов.

Закон Боливии признает победившим в первом туре кандидата, набравшего более 50 % голосов или 40 % при условии, что он обогнал своего ближайшего соперника по меньшей мере на 10 %. Если такой результат никем не будет достигнут, состоится второй тур голосования, который назначен на 15 декабря.