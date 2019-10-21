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3:30   21 Октября 2019
Весь мир

Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США

Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США

ВМС США установят на одном из своих кораблей первый боевой лазерный комплекс. Об этом сообщает портал Drive.

Лазерный комплекс, который был разработан американской военно-промышленной компаний Northman Grumman, был создан компаний Northman Grumman. Она выиграла контракт на создание боевого лазера в 2015 году.

Лазер мощностью до 150 кВт доставлен на базу базу ВМС США в Сан-Диего. Ожидается, что его установят на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Данное вооружение поможет поражать небольшие суда и беспилотники с повышенной эффективностью.

Испытания боевого лазера было запланировано на четвертый квартал 2019 финансового года. По данным портала, высока вероятность того, что оно случится позже заданных сроков.

Корабль USS Portland предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев. Оно может быть использовано для запуска десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, также способно нести вертолеты и конвертопланы.

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Автор: Олег Королев
#вмс сша #боевой лазер

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