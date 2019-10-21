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3:01   21 Октября 2019
Весь мир

Трамп потребовал от Шиффа объяснений по поводу искажения его беседы с Зеленским

Трамп потребовал от Шиффа объяснений по поводу искажения его беседы с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф объяснений за извращение содержания его телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Шифф является одним из тех, кто инициировал расследование дела об импичменте Трампу.

На своей странице в Twitter Трамп задался вопросом, куда Шифф дел осведомителей, которые рассказал ему о содержании беседы с Зеленским. Он отметил, что все они исчезли после того, как выяснилось, что их история «даже близко» не совпадает со стенограммой телефонной беседы.

Трамп задался вопросами о том, были ли заявления Шиффа обманом.

«Когда он даст показания, почему выдумал разговор и зачитал эту фикцию перед Конгрессом и американским народом?», - подчеркнул глава Белого дома.

Президент США заявил, что в связи с этим требует показаний Шиффа. По его словам, обман в ситуации с Россией о якобы имевшем место вмешательстве теперь повторяется в ситуации по Украине.

«Когда ничего не делающие демократы ответят перед страной, когда наконец республиканцы дадут отпор?», - заключил Трамп.

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Автор: Олег Королев
#импичмент #адам шифф

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