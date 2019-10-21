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Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

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Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

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2:44   21 Октября 2019
Россия

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим в результате прорыва дамб объявлен в Красноярском крае, сообщает правительство региона.

Инцидент произошел в ночь на субботу. В районе поселка Щетинкино Курагинского района (юго-восток Красноярского края) на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток глины, камней и грязи достигал высоту четырех-пяти метров. В результате два общежития временного типа были затоплены.

Жертвами ЧП стали 15 человек, судьба пятерых пока неизвестна. В СКР уточнили, что прорвало пять дамб.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим. В понедельник во всех городах и муниципальных районах края будут приспущены флаги.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проверит все дамбы в стране после инцидента в Красноярском крае.

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Автор: Олег Королев
#красноярский край #прорыв дамбы

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