США не перестанут помогать курдам-террористам несмотря на вывод войск из Сирии в Ирак

Американцы, несмотря на вывод войск с севера Сирии на фоне военной операции Турции, все равно продолжат оказывать помощь курдам-террористам, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военный контингент США будет перенаправлен на запад Ирака для борьбы с ИГ*. Одновременно с этим, по сообщению агентства SANA, на позиции курдских радикалов в Сирии из Северного Ирака вновь прибыла военная помощь от американцев.

Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что в Ирак могут быть переброшены далеко не все американские солдаты. Вряд ли в 30-километровом коридоре вдоль всей северной границы Сирии за Евфратом до начала турецкой антитеррористической операции находилась лишь тысяча военнослужащих США. Либо их количество существенно занижено, либо часть вооруженных сил США осталась для помощи боевикам «Отрядов народной самообороны».

Так или иначе, США могут продолжать поддерживать курдских боевиков и с территории соседнего Ирака, западные окраины которого пустынны и непосредственно граничат с Сирией, причем границу почти наполовину контролируют именно курдские террористы.

Объемы поставок могут даже остаться на прежнем уровне. На позиции «Сирийских демократических сил» в САР и сейчас поступают крупные военные конвои из Ирака через блокпост на окраине сирийского города Ярубия. Несколько таких поставок с оружием, техникой и оборудованием зафиксировано в сентябре, еще одна — в начале октября.

Американцы в любом случае продолжат пытаться политически, экономически и в военном плане влиять на ситуацию в Сирии, их спецподразделения продолжат свою деятельность там, заявил ФАН политолог и независимый журналист Александр Асафов. По его словам, формально Вашингтон будет утверждать, что завершил свое участие в конфликте, но по факту вмешательство не остановится.

«Это будет осуществляться при помощи сил разведсообществ, через военных инструкторов, а также через свои частные военные компании, которые проявляют очень высокий интерес к Ближневосточному региону вообще и к САР в частности», — сказал эксперт.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.