Кадыров поделился ощущениями от поездки в арабские страны с Путиным

Между руководством России и арабских стран сложились дружественные отношения, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале.

В начале минувшей недели Кадыров в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где прошли встречи с руководством этих стран.

Кадыров отметил, что был свидетелем встреч, большинства которых проходили без камер. По его словам, ему очень понравилось искреннее отношение и со стороны Саудовской Аравии, и ОАЭ, и в первую очередь российского лидера Владимира Путина.

«При свободном общении бывают и шутки, и понимание - и здесь обнаруживается, насколько это дружная встреча», - подчеркнул он.

Кадыров полагает, что иначе не могло быть, поскольку для России арабский мир очень нужен, как и она очень нужна для него. По его словам, арабский мир нашел союзника в лице России, и поэтому страны региона активно налаживает экономические связи с РФ.

Глава Чечни добавил, что во время поездки испытывал гордость за свою страну и ее президента. Также он отметил, что Россия является самым искренним другом ислама.