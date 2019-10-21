Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

 Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы

Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

США не перестанут помогать курдам-террористам, несмотря на вывод войск из Сирии в Ирак

США не перестанут помогать курдам-террористам, несмотря на вывод войск из Сирии в Ирак

 Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США

Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США
Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

Траур по погибшим при прорыве дамб объявлен в Красноярском крае

 Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы

Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

США не перестанут помогать курдам-террористам, несмотря на вывод войск из Сирии в Ирак

США не перестанут помогать курдам-террористам, несмотря на вывод войск из Сирии в Ирак

 Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США

Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США
2:29   21 Октября 2019
Весь мир

Кадыров поделился ощущениями от поездки в арабские страны с Путиным

Кадыров поделился ощущениями от поездки в арабские страны с Путиным

Между руководством России и арабских стран сложились дружественные отношения, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале.

В начале минувшей недели Кадыров в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где прошли встречи с руководством этих стран.

Кадыров отметил, что был свидетелем встреч, большинства которых проходили без камер. По его словам, ему очень понравилось искреннее отношение и со стороны Саудовской Аравии, и ОАЭ, и в первую очередь российского лидера Владимира Путина.

«При свободном общении бывают и шутки, и понимание - и здесь обнаруживается, насколько это дружная встреча», - подчеркнул он.

Кадыров полагает, что иначе не могло быть, поскольку для России арабский мир очень нужен, как и она очень нужна для него. По его словам, арабский мир нашел союзника в лице России, и поэтому страны региона активно налаживает экономические связи с РФ.

Глава Чечни добавил, что во время поездки испытывал гордость за свою страну и ее президента. Также он отметил, что Россия является самым искренним другом ислама.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#кадыров #оаэ #саудовская аравия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...