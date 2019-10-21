Саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием, заявил Путин

Предстоящий 24 октября саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.

По его словам, данное мероприятие является первой полноформатной встречей на высшем уровне, на которую приглашены лидеры стран Африки и руководителей ведущих региональных союзов.

Путин отметил, что идея организации саммита возникла давно, однако для этого требовалось время и большая подготовительная работа, чтобы саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнерских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес.

Также российский лидер подчеркнул, что Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные и проверенные временем отношения. Он напомнил, что Москва сыграла значимую роль в освобождении континента, содействуя борьбе народов Африки против колониализма, расизма и апартеида, а также помогая африканцам в защите независимости и суверенитета, в формировании экономики и вооруженных сил.