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 Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы

Кадыров заявил, что Чечня обеспечит безопасность, если из Сирии начнут проникать террористы
Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

 Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

США не перестанут помогать курдам-террористам, несмотря на вывод войск из Сирии в Ирак

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Первый боевой лазер установят на корабле ВМС США
2:00   21 Октября 2019
Весь мир

Саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием, заявил Путин

Саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием, заявил Путин

Предстоящий 24 октября саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.

По его словам, данное мероприятие является первой полноформатной встречей на высшем уровне, на которую приглашены лидеры стран Африки и руководителей ведущих региональных союзов.

Путин отметил, что идея организации саммита возникла давно, однако для этого требовалось время и большая подготовительная работа, чтобы саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнерских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес.

Также российский лидер подчеркнул, что Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные и проверенные временем отношения. Он напомнил, что Москва сыграла значимую роль в освобождении континента, содействуя борьбе народов Африки против колониализма, расизма и апартеида, а также помогая африканцам в защите независимости и суверенитета, в формировании экономики и вооруженных сил.

«Многие современные лидеры африканских стран хорошо помнят об этом и ценят нашу поддержку. Не забываем эти страницы истории и мы», - отметил Путин.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #саммит #африка

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